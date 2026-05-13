El arzobispo de Praga avisa de una maldición a los ladrones que robaron las reliquias de Santa Zedislava

Stanislav Pribyl en su toma de posesión como 38º arzobispo de Praga y 26º primado de República Checa. - Europa Press/Contacto/Slavek Ruta

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, ha advertido este miércoles de que las personas que sustrajeron las reliquias de Santa Zedislava de una Basílica del norte de la capital checa, se arriesgan a sufrir una "maldición o desgracia" por lo que ha instado a devolver el cráneo de la santa, una mujer noble, recordada por sus obras de caridad, que falleció en 1252.

"El robo en un lugar sagrado, y especialmente el robo de los restos de los santos, es un asunto realmente grave. Es un ataque a lo sagrado", ha advertido el arzobispo en unas declaraciones recogidas por Radio Praga, sobre el incidente registrado este martes.

"Creemos que aquellos cuyos restos veneramos siguen vivos y activos, y les rezamos. Por eso, podría ocurrir que alguna maldición o desgracia se abatiera sobre ese ladrón", ha indicado, recalcando que sus palabras no son "una amenaza". "Es la realidad: estas cosas suceden. Hago un llamamiento a quienquiera que se haya llevado el cráneo para que lo devuelva", ha indicado.

El robo se produjo poco antes de una misa la tarde del martes y aunque las cámaras de seguridad han captado a una persona vestida todo de negro como sospechoso de la sustracción, la Policía regional ha pedido la colaboración ciudadana para dar con esta persona.

El acontecimiento ha provocado la reacción del estamento clerical, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal checa, Josef Nuzík, haya apelado a la devolución de la reliquia, insistiendo en que el responsable todavía tiene la oportunidad de actuar de forma correcta y mostrar respeto por un fallecido y por un bien cultural de República Checa.