Ascienden a 20 los muertos por un derrumbe en un túnel en construcción en el noreste de India

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han informado este miércoles de que ya son 20 los fallecidos por un derrumbe registrado a causa de un corrimiento de tierra en un túnel que se encontraba en construcción en el distrito de Namchi, en Sikki, un estado situado en el noroeste del país.

El incidente tuvo lugar el lunes sobre las 15.00 horas (hora local) y las causas están siendo investigadas de momento. Algunos de los trabajadores han explicado que antes del deslave es escuchó una fuerte explosión en el interior del túnel, si bien las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona a pesar de las dificultades.

Informaciones preliminares apuntaban a una decena de muertos después de que los trabajadores que se vieran atrapados a causa del deslave, que bloqueó la entrada del túnel.

Las labores de búsqueda y rescate se han topado con complicaciones desde el primer momento debido a la fuga de metano por el alud, según informaciones de la cadena NDTV.

La situación ha llevado a que varios rescatistas sufran mareos y desmayos durante estos trabajos. De momento, se estima que otras cinco personas permanecen atrapadas a la espera de ser rescatadas.