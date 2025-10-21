Ascienden a 80 los presos palestinos muertos en cárceles de Israel desde los ataques del 7 de octubre

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Presos Palestinos ha cifrado este martes en 80 los presos muertos en cárceles de Israel desde los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, de los cuales 47 son de la Franja de Gaza.

Este número ha sido actualizado después de que se confirmara el fallecimiento de Kamel al Ajrami, también encarcelado. En un comunicado, la organización ha señalado que desde el año 1967 son 317 los presos palestinos muertos bajo custodia israelí, tal y como ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.

En este sentido, ha alertado de que "en pleno genocidio" en el enlace palestino, decenas de detenidos, especialmente gazatíes, "han sido ejecutados justo después de su arresto".

Así, ha explicado que se estima que los cuerpos de 88 presos siguen estando en poder de las autoridades israelíes, de los cuales 77 están relacionados con las operaciones puestas en marcha desde el 7 de octubre. Decenas siguen en paradero desconocido, según el texto.

"Nunca hemos visto un periodo de tiempo tan sangriento en nuestra historia. Esto es resultado de los asesinatos sistemáticos perpetrados por el sistema penitenciario contra presos palestinos a medida que los extremistas como el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, sigue pidiendo que se aprueben leyes que faciliten estas ejecuciones", ha puntualizado.

Recientemente, el estado demacrado y visiblemente famélico de los presos palestinos liberados por Israel en los intercambios previos por rehenes secuestrados en la Franja de Gaza ha provocado críticas por parte de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.