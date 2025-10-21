Gaza | Directo: situación en Oriente Próximo con el alto al fuego tras los ataques de Israel

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque del Ejército de Israel contra un punto situado en el este de la ciudad de Gaza (norte) a pesar del alto el fuego pactado en la Franja con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los dos palestinos han muerto en un ataque contra Al Shaaf, en el barrio de Tufá, tras lo que sus cadáveres han sido trasladados al Hospital Baptista Al Ahli de la ciudad.

Tras ello, el Ejército de Israel ha afirmado en un comunicado que sus fuerzas "identificaron a varios terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas en el marco del acuerdo-- y se acercaron a ellas en el área de Shujaia, suponiendo una amenaza inmediata".

