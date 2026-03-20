El asesor económico de Putin pide a la UE y Reino Unido sustituir a los "burócratas" si quieren sobrevivir

Archivo - El asesor económico de Putin, Kirill Dimitriev, en una reunión del gabinete ruso en Moscú. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kirill Dimitriev, el asesor económico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado este viernes sustituir a los "burócratas" de la Unión Europea y de Reino Unido afirmando que está en juego la "supervivencia" de estos bloques.

"Exijamos responsabilidades a los burócratas rusófobos de Reino Unido y la UE por sus decisiones erróneas y su negativa a reconocer y corregir sus errores", ha indicado el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa en un mensaje en redes sociales en la que se hace eco de la inestabilidad en los mercados energéticos por la guerra en Irán.

"No escuchan, no analizan, no se adaptan. Cuanto antes se sustituyan, mayores serán las posibilidades de supervivencia de Reino Unido y de Europa", ha asegurado Dimitriev.

El asesor presidencial viene cargando últimamente contra los líderes europeos por no revertir el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Rusia, asegurando que está provocando su propio suicidio energético.

Desde hace meses Dimitriev es el encargado de negociar el objetivo declarado por Rusia y Estados Unidos de retomar la cooperación económica y comercial.