Una de las asistentes que denunció a Cuomo defiende públicamente que el gobernador debe "rendir cuentas"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Brittany Commisso, una de las asistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que denunció que había sido abusada por él, ha defendido este domingo públicamente que este debe "rendir cuentas".

La mujer, que fue identificada como 'Asistente Ejecutiva 1' en un amplio informe de la Fiscalía del estado de Nueva York que corrobora los episodios de abuso y acoso sexual que Cuomo habría cometido sobre al menos una decena de mujeres, ha declarado que su denuncia "fue lo correcto" en en una entrevista que se espera que se publice este lunes en el programa "CBS This Morning" y el diario 'Albany Times Union' y que ha recogido CNN.

"Lo que me hizo fue un crimen. Violó la ley", ha dicho Commisso. "No dije nada en todo este tiempo (...) La gente no entiende que es el gobernador del estado de Nueva York", ha expresado. "Hay vigilancia por todos lados y estos están allí para protegerlo a él, no a mí", ha indicado.

El informe de la fiscal Letitia James, resultado de una investigación de casi medio año, sostiene que el gobernador habría violado varias leyes estatales y federales. El caso particular de 'Asistente Ejecutiva 1' investiga cuando Commisso en noviembre de 2020 habría sido asaltada en la mansión que el gobernador dispone en Albany, cuando introdujo sus manos por dentro de su blusa. Unos hechos por los que ya se abrió otra investigación a principios de esta semana.

Desde la oficina de Cuomo, que en todo momento ha negado todas estas acusaciones, aunque posteriormente pidió perdón a todas aquellas personas a las que podría haber dañado, ha calificado de "inconcebible" este episodio, pues "sería un puro acto de locura que el gobernador, con su vida bajo lupa, agarrase el pecho de una empleada en medio de la jornada laboral en la oficina de su mansión".

Este lunes está previsto que el Comité Judicial de la Asamblea estatal se reúna para decidir los próximos pasos en su investigación de impugnación del gobernador.