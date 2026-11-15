Atacado un petrolero en el estrecho de Ormuz

Archivo - Mapa que señala el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un buque ha sido atacado en las últimas horas mientras navegaba en aguas del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

"Las autoridades marítimas indias han informado de un ataque contra un petrolero que transitaba por el golfo Arábigo (Pérsico) hacia el este, antes de entrar en el estrecho de Ormuz", ha explicado la UKMTO en un comunicado.

El organismo británico destaca que la tripulación del buque está "localizada y a salvo". "En el momento de este informe no se conoce la evaluación de daños ni el impacto ambiental", ha apuntado. "Se recomienda a los buques transitar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO", ha añadido.

Durante la jornada del sábado las autoridades iraníes informaron de hasta tres petroleros afectados por la explosión de sendas minas marítimas.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo de Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.