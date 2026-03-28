Ataques israelíes dejan diez muertos en el sur de Líbano, entre ellos cinco trabajadores sanitarios

Artillería israelí dispara contra el sur de Líbano (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/JINI via Xinhua

El Ejército israelí emite órdenes de desplazamiento forzado para siete poblaciones de la región MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios, en ataques israelíes ocurridos durante las últimas horas en el sur de Líbano, escenario desde hace una semana de una operación a gran escala del Ejército de Israel para invadir por completo la zona.

Los cinco sanitarios han muerto por un ataque israelí contra una ambulancia en Zoutar Sharqi, en Nabatiyé, según fuentes locales a la agencia oficial de noticias NNA.

Por su parte, el personal de la Defensa Civil libanesa ha indicado que los cinco trabajadores sirios murieron en un bombardeo sobre la ciudad de Al Haniya, que se ha saldado también con ocho heridos.

Todas las víctimas han sido trasladadas a hospitales del municipio de Tiro, al que pertenece la ciudad atacada.

Como parte de esta ofensiva en el sur del país, el Ejército israelí también ha emitido este sábado nuevas órdenes de desplazamiento forzado para la población de siete comunidades de la zona, a saber: Maashouq, Burj al Shamali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaqaiyat al Jisr, Wadi Jilo y Al Bass.