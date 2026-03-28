Los ataques israelíes en Gaza dejan casi 72.270 muertos tras un fallecido y 19 heridos en las últimas horas

Imagen de archivo de desplazados palestinos en el campamento de Nuseirat, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, ha confirmado casi 72.270 muertos en bombardeos israelíes sobre el enclave palestino desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023 tras constatar otro fallecido y 19 heridos en las últimas 24 horas.

Desde la reanudación de las hostilidades israelíes tras el fracaso del alto el fuego provisional que terminó en octubre del año pasado, el Ministerio de Salud ha identificado a 692 muertos y 1.895 heridos

Los totales exactos de muertos y heridos identificados hasta ahora por el Ministerio de Salud ascienden respectivamente a 72.268 y 171.995 personas respectivamente, según el balance publicado este sábado.