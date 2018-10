Al menos 18 muertos en el doble atentado con coche bomba en Mogadiscio

Actualizado 23/02/2018 22:32:14 CET

MOGADISCIO, 23 Feb. (Reuters/EP) -

Al menos 18 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en el doble atentado con coche bomba perpetrado este viernes en Mogadiscio por el grupo terrorista Al Shabaab, según un balance de víctimas del que ha informado el servicio de ambulancias de la capital somalí.

"Hasta ahora hemos trasladado a 18 personas muertas y 20 heridas de las explosiones esta noche", ha indicado el director de ambulancias Amin, Abdikadir Abdirahman, a Reuters.

La Policía ha explicado que el primer coche bomba estalló después de que los milicianos se saltasen un puesto de control cerca de la residencia del presidente disparando contra los efectivos apostados en él. "Había muchos militares que custodiaban la calle adyacente al palacio", ha informado un portavoz, Omar Abdullahi.

La Policía y los testigos han indicado que la segunda explosión ha sido también un coche bomba que estaba aparcado delante de un hotel, lejos del palacio, y no ha dejado víctimas. Además de las dos explosiones, los servicios de emergencia han confirmado disparos en la zona.

Las fuerzas de seguridad han logrado abatir a cinco terroristas, según el ministro de Seguridad, Mohamed Abukar Islow, citado por la agencia de noticias estatal. Este dirigente ha dado por "concluida" la operación con la muerte de "los cinco milicianos que lanzaron el ataque".

El grupo Al Shabaab, afín a Al Qaeda, ha confirmado su implicación en estos hechos a través de un portavoz militar, Abdiasis Abu Musab. La organización ha cifrado en 15 el número de militares muertos y ha negado la capitulación de sus milicianos.

#BREAKING: Two Large explosion just heard in #Somalia's capital #Mogadishu pic.twitter.com/SuBMhz00xE