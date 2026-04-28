Aumenta a tres muertos y 36 heridos el balance por el temporal de nieve y viento en Rusia

Una persona durante la nevada registrada este mes de abril en Moscú. - Europa Press/Contacto/Alyona Novokshonova

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han elevado este martes el balance de víctimas por el temporal de viento y nieve que azota distintas regiones del país, que deja ya tres muertos y 36 heridos, en las regiones de Moscú y Samara.

Entre los fallecidos hay un niño, mientras que cinco de la treintena de heridos son también menores según información del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia recogida por la agencia Interfax.

Entre los daños materiales, el temporal deja más de 2.000 árboles caídos, 1.070 vehículos dañados y más de 70.000 personas que permanecen sin electricidad.

"Para garantizar una respuesta oportuna ante posibles emergencias e incidentes, las fuerzas y los recursos subordinados se encuentran en estado de máxima alerta para responder rápidamente a posibles situaciones de emergencia durante una serie de fenómenos meteorológicos adversos", ha recalcado el Ministerio de Situaciones de Emergencia.

Las inclemencias climatológicas han sacudido amplias zonas del país, incluyendo los distritos federales Central, donde se encuentra Moscú, y Noroeste, que engloba San Petersburgo.