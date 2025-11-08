Aumentan a 14 los muertos por el accidente aéreo en Kentucky (EEUU)

Efectivos de la Guardia Nacional trabajan en el lugar del accidente aéreo en Kentucky (EEUU). - Europa Press/Contacto/Phil Speck/National Guard

Las autoridades estadounidenses han elevado a 14 las víctimas mortales en el accidente de avión de principios de esta semana en el que un avión de carga se estrelló después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky.

"Esta noche se ha encontrado a otra víctima en el lugar del accidente. Con esta, el número total de fallecidos confirmados asciende a 14. Que su memoria sea una bendición", ha indicado el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

Los servicios de emergencias han encontrado a última hora de este viernes el cuerpo de otra víctima mortal en el lugar del accidente, elevando el balance total de trece a 14 fallecidos. "Pedimos que no se pierdan más víctimas mientras nuestros socorristas continúan la búsqueda y buscan respuestas que todos anhelamos", ha sostenido el regidor de la localidad.

Asimismo, el alcalde ha informado de la existencia de una grabación en el interior de la aeronave, instantes antes del accidente, que podría ayudar a aclarar las causas del siniestro.

Las labores de para asegurar la zona continúan con más de 100 efectivos desplegados. Todavía existen focos de incendios que se han reavivado y los servicios de emergencia trabajan para extinguirlos.

Este jueves, el aeropuerto de Louisville ha reabierto sus puertas y se encuentra plenamente operativo 48 horas después del siniestro.

Los investigadores trabajan desde entonces para esclarecer las causas del siniestro y ya han logrado extraer los datos de las denominadas "cajas negras" del avión de carga, lo que les permitirá saber qué provocó que la aeronave que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en el estado de Hawái, se estrellara contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.