Aumentan a cerca de 30 los muertos por dos deslizamientos de tierra en la isla de Java, Indonesia

Trabajos de búsqueda y rescate tras un deslizamiento de tierra en el centro de la isla de Java, en Indonesia (archivo) - Europa Press/Contacto/Yuta Isyahya

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los deslizamientos de tierra registrados durante los últimos días en la región central de la isla indonesia de Java ha aumentado a cerca de 30, según han confirmado las autoridades, si bien varias decenas siguen aún desaparecidas, por lo que no se descarta que el número de fallecidos siga aumentando.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que durante las últimas horas se han recuperado diez cadáveres en Pandanarum, en la regencia de Banjarnegara, donde hay otros 18 desaparecidos.

El organismo había confirmado previamente 18 fallecidos en Cibeunying, en Majenang, donde también continúan las labores de búsqueda y rescate para intentar hallar a más de cinco desaparecidos por estos deslaves, causados por las intensas lluvias caídas durante los últimos días en esta zona de la isla.