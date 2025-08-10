Aumentan a cerca de 50 los supuestos terroristas muertos en una operación del Ejército de Pakistán en la frontera oeste

Archivo - Imagen de archivo de un desfile militar del Ejército de Pakistán - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades paquistaníes han informado de que han matado a alrededor de 50 supuestos terroristas después de que frustraran un intento de un grupo "respaldado" por India de cruzar la frontera desde Afganistán, a la altura de la localidad de Sambaza, en la provincia de Baluchistán (oeste).

La Oficina de Información del Ejército (ISPR) de Pakistán ha explicado a través de un comunicado publicado en su página web que han "neutralizado con éxito" a 14 terroristas, después de que en la noche del jueves al viernes anunciaran la muerte de 33 y adelantaran que iniciaban una operación de "limpieza" en la zona.

"El número de terroristas abatidos en dos días de la operación antiinfiltración ha ascendido a 47", reza la misiva, que agrega que las fuerzas de seguridad han recuperado armas, municiones y explosivos. Asimismo, han reafirmado su compromiso de asegurar las fronteras del país y frustrar los intentos de sabotear la paz, la estabilidad y el progreso" del país.

Estas acusaciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre Pakistán e India, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona bajo administración india.