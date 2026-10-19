Aumentan a más de 1.520 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos en una calle en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.520 los palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por Israel pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha manifestado en un mensaje en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han registrado cuatro muertos y 22 heridos, con lo que los totales desde el 11 de octubre de 2025 ascienden a 1.522 "mártires" y 5.421 heridos, a los que se suman 839 cuerpos recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.480 muertos y 175.539 heridos.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de dos supuestos miembros de Hamás en sendos bombardeos perpetrados el sábado contra Gaza, entre ellos Agad Ahmed Mustafá Tsbag, un "líder de una célula" del ala militar del grupo islamista palestino, las Brigadas Ezeldín al Qasam.

Además, ha publicado un presunto "documento interno de Hamás" con planes para "colocar explosivos en los alrededores de campamentos de desplazados en Gaza como parte de "los preparativos para proteger a la cúpula de la organización y sus terroristas" a pesar de que "estas acciones podrían causar daños significativos a los civiles".

"El documento, redactado en abril de 2024 y revelado ahora, pone de manifiesto que el Departamento de Ingeniería de Hamás propuso colocar artefactos explosivos en los alrededores de los campamentos de personas desplazadas y hacerlos estallar ante la aproximación de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) (...) con el fin de generar pánico y crear una cortina de humo que permitiera la huida de sus terroristas", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que el documento contempla la colocación de explosivos en "rutas y carreteras probablemente usadas por residentes" para "intentar retrasar el avance de las FDI en la zona". "Esto constituye una prueba más de que Hamás está dispuesto a arriesgar las vidas de la población civil en la Franja de Gaza con el fin de promover sus actividades terroristas", ha zanjado.