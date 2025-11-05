Aumentan a nueve los muertos por el siniestro de un avión de carga en Kentucky, EEUU

Archivo - Un avión de carga de UPS en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Scott Coleman - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa del siniestro de un avión de carga después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, ha aumentado a nueve, según han confirmado las autoridades, que han alertado que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando.

"Más noticias desoladoras desde Louisville. El número de muertos ha aumentado al menos a nueve, con la posibilidad de que sean más", ha dicho el gobernador de Kentucky, Andy Besehar. "Ahora estas familias necesitan rezos, amor y apoyo. Abracémoslas durante estos momentos inimaginables", ha señalado en su cuenta en la red social X.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, ha confirmado igualmente que "los equipos de rescate han localizado un total de nueve víctimas en el lugar del siniestro del avión de UPS", que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en el estado de Hawái.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local) del martes, de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.