Austria deporta a un afgano a Kabul por primera vez desde la vuelta al poder de los talibán en 2021

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Austria han procedido este martes a la primera deportación de un ciudadano afgano a su país desde la vuelta de los talibán al poder en agosto de 2021, según ha confirmado el canciller austriaco, Christian Stocker, quien ha subrayado que próximamente podría haber más deportaciones.

"Esta mañana, un hombre condenado por graves delitos fue deportado a Kabul, la primera deportación a Afganistán desde 2021. Con esto, Austria envía un mensaje claro. Tolerancia cero hacia todos aquellos que han perdido su derecho de residencia a causa de delitos penales", ha dicho en su cuenta en la red social X.

"Cualquiera que no siga nuestras reglas tendrá que irse", ha manifestado, antes de resaltar que "los criminales deberán abandonar el país, independientemente de su procedencia".

En este sentido, ha destacado que las autoridades "protegen al pueblo austriaco, no a los criminales extranjeros que no tienen derecho a vivir aquí", al tiempo que ha hecho hincapié en que "el Ministerio del Interior, bajo el mando de Gerhard Karner, prepara nuevas deportaciones".