Austria plantea la prohibición de redes sociales para menores de 14 años y desarrollar la formación en IA

Archivo - El vicecanciller de Austria, Andreas Babler - Hans Klaus Techt/APA/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno federal de Austria ha acordado este viernes empezar a trabajar en una legislación para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años y para sacar adelante una reforma curricular de educación secundaria que amplíe la alfabetización mediática e incluya una mayor formación en Inteligencia Artificial.

"Lo que no toleraríamos de nuestros hijos en persona, tampoco deberíamos aceptarlo en el mundo digital. En las redes sociales, se enfrentan a ideales de belleza irreales, la glorificación de la violencia, la desinformación y la manipulación, mientras que corporaciones multimillonarias incumplen sus responsabilidades, solo persiguen el lucro y juegan con el bienestar y, por ende, el futuro de nuestros hijos", ha expresado el vicecanciller, Andreas Babler, durante una rueda de prensa.

Por su parte, el secretario de Estado para la Digitalización, Alexander Proll, ha explicado que "el joven promedio pasa entre seis y siete horas al día en las redes sociales". La radicalización se produce principalmente en estas plataformas; es alarmante la rapidez con la que se propaga el odio", ha argüido.

De la misma forma, el ministro de Educación, Christoph Wiederkehr, ha defendido que la prohibición "por sí sola no es suficiente", por lo que el Gobierno ha decidido "capacitar a niños y jóvenes para que se desenvuelvan con competencias en el mundo digital".

Por ello, el Gobierno ha planteado incluir una nueva asignatura en secundaria llamada "Medios de comunicación y democracia", gracias a la cual los alumnos aprenderán cuestiones sobre "cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública, cómo reconocer la desinformación y la radicalización, entre otras cuestiones.

En paralelo, la asignatura obligatoria "Informática e Inteligencia Artificial" se ampliará a tres horas semanales para integrar otro tipo de competencias vinculadas al impacto social de la IA, según han informado los principales responsables del Gobierno en una rueda de prensa recogida por el Gobierno en su página web.

La medida --que permite ampliar este tipo de formación en redes sociales e Inteligencia Artificial a cambio de recortar horas lectivas de la asignatura de latín-- ha generado críticas por parte de la oposición y de ONG internacionales.

El secretario general del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria, Christian Hafenecker, ha afirmado en un comunicado que esta medida es un "testimonio revelador de una mentalidad autoritaria" y supone un "ataque frontal a la libertad de expresión e información de los jóvenes", aludiendo a un presunto "adoctrinamiento selectivo" de la juventud.

Por su parte, la portavoz de Infancia y Juventud del Partido Verde, Barbara Nebler, ha señalado que esto es un "gran anuncio", pero no hay "detalles concretos" sobre el plan que quiere implementar el Gobierno, especialmente en lo que respecta a la protección de datos o la protección de los jóvenes.

La ONG UNICEF Austria ha asegurado en un comunicado que "la prohibición general de las redes sociales para menores de cierta edad también conlleva riesgos y podría ser contraproducente", advirtiendo de que "podrían quedar aislados de información, amistades y apoyo que no pueden encontrar en otros lugares, especialmente aquellos que ya se encuentran en situación de marginación".

En este sentido, ha pedido al Gobierno austriaco tener en consideración la mejora en los sistemas de moderación de contenido, configuraciones predefinidas de protección infantil para salvaguardar los daños de los niños o diseños adaptados a su edad.

"UNICEF Austria insta a los gobiernos, los organismos reguladores y las empresas a ir más allá de los eslóganes simplistas y las prohibiciones generalizadas, y a trabajar conjuntamente con los niños, las familias y los expertos para crear y regular entornos en redes sociales que sean seguros, inclusivos y que cumplan con la normativa desde su concepción", ha expresado.

Se espera que el proyecto de ley esté listo a finales de junio, si bien por el momento se desconoce a qué tipo de plataformas afectará, si habrá una lista de redes sociales incluidas en la lista o si se implantará el uso obligatorio de verificación de edad a través de la confirmación de la identidad.