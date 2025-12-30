Las autoridades de Gaza alertan de que los pacientes con cáncer enfrentan "una lenta sentencia de muerte"

Archivo - Un almacén de medicinas del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hadi Daoud - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes que los palestinos con cáncer en el enclave "hacen frente a una lenta sentencia de muerte" ante la "catástrofe humanitaria y sanitaria" a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Los pacientes con cáncer en la Franja de Gaza hacen frente a una lenta sentencia de muerte, lo que augura una catástrofe humanitaria y sanitaria sin precedentes, con consecuencias graves e irreversibles", ha dicho el director médico del Centro para el Cáncer de Gaza, Mohamed abú Nada, quien ha apuntado a "una grave escasez" de medicamentos, la ausencia de servicios de diagnóstico y el "continuado cierre" de los pasos fronterizos, que impide que puedan recibir tratamiento en el extranjero.

Así, ha subrayado que estos tres puntos suponen "el triángulo de la muerte" para estos pacientes y ha reiterado que "la única forma de salvar su vida es que salgan de Gaza para recibir tratamiento". "Esto requiere acciones urgentes de todas las partes relevantes para garantizar su salida segura y rápida, sin más retrasos", ha zanjado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí a través de su cuenta en Telegram.

Las autoridades gazatíes afirmaron el lunes que desde el inicio de la ofensiva de Israel se han confirmado 71.266 muertos y 171.222 heridos, incluidos 414 muertos y 1.145 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un alto el fuego con Israel. En este periodo se han recuperado además 680 cuerpos en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.