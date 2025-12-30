El Ejército de Israel intercepta un dron con más de 20 fusiles que cruzó la frontera desde Egipto

Archivo - Militares israelíes en la Franja de Gaza - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes el derribo de un nuevo dron cargado con armas que habría penetrado en su territorio desde Egipto, antes de detallar que el aparato transportaba 20 fusiles de asalto y otro tipo de armamento.

"El sistema de control aéreo detectó durante la madrugada del martes un dron que cruzó a territorio del Estado de Israel desde el oeste, en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", ha subrayado el Ejército israelí a través de un comunicado.

Así, ha señalado que el dron, que "portaba 20 fusiles de asalto M-16, un cañón y una culata adicionales", fue "interceptado", tras lo que los militares recuperaron el aparato, que ha sido ya entregado a las fuerzas de seguridad para su "procesamiento", sin que Egipto se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.