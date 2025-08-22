Las autoridades indígenas liberan a tres policías acusados de espiar y amenazar al excandidato Iza

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades indígenas de Cotopaxi han liberado a tres policías tras ser retenidos este lunes al ser sorprendidos llevando a cabo labores de espionaje en territorio protegido al excandidato presidencial Leónidas Iza, quien les acusó de amenazas a su seguridad tras descubrir que estaba siendo objeto de investigación.

La justicia indígena ha decidido este jueves poner finalmente en libertad a estos tres policías, quienes han tenido que pedir disculpas públicas en un tribunal improvisado en el patio de una escuela en Planchaloma, en la provincia de Cotopaxi.

Este tribunal, conformado por los líderes Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), les ha acusado de "invadir" sus territorios y les ha prohibido ingresar en los mismos durante un periodo de diez años, después de que no pudieran justificar qué hacían en los alrededores de la casa de Iza.

Las autoridades indígenas han alegado, tras haber revisado los teléfonos móviles de los tres agentes, que había una "clara persecución y seguimiento" hacia el candidato presidencial que en las pasadas elecciones fue la tercera opción entre los ecuatoriano con algo más del 5 por ciento de los votos.

El acto ha confrontado a los tres agentes --que han pedido disculpas y han negado haber sido maltratados en ningún momento-- con el propio Iza, que ha explicado que se había percatado de la presencia de estos desde el viernes, si bien no fue hasta el lunes cuando se dirigió hacia ellos, informa 'El Universo'.

Este lunes, Iza denunció que tres hombres habían estado grabándole en su casa y que había sido amenazado con ser atropellado cuando salió a pedir explicaciones.

Los vecinos de la comunidad San Ignacio de Cotopaxi les retuvieron y descubrieron que formaban parte de los servicios de Inteligencia de la Policía Nacional, que este jueves reclamó judicialmente su puesta en libertad.