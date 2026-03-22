Las autoridades marítimas británicas informan de un ataque fallido contra un buque en Emiratos Árabes

Archivo - Embarcación en el golfo Pérsico (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marítimas británicas han informado en la madrugada de este domingo de que un proyectil ha caído cerca de un buque que se encontraba a quince millas naúticas (unos 27,7 kilómetros) de la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"El capitán de un buque ha informado de la explosión de proyectil desconocido muy cerca de la embarcación" ha comunicado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que ha precisado que toda la tripulación está "a salvo".

El incidente se ha producido frente a la ciudad emiratí de Sarja, muy próxima al estrecho de Ormuz, un paso estratégico controlado por Irán, que en las últimas semanas ha lanzado ataques contra los buques que navegan por la zona como represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra su territorio el pasado 28 de febrero.

En este contexto de conflicto regional, el Ejército iraní amenazó este viernes con atacar Ras al Jaima, que alberga el puerto más importante de Emiratos, si las islas que tiene la República Islámica en el golfo Pérsico son objetos de nuevos ataques desde territorio emiratí.

EAU se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque de Washington y Tel Aviv, que se saldó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El Ministerio de Defensa emiratí ha anunciado este sábado la interceptación de tres misiles balísticos y ocho drones de origen iraní, y ha elevado más de 2.100 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.