Las autoridades de México admiten que no han identificado propiedades de 'El Mayo' en el país

Archivo - El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar Garcia Harfuch - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha admitido este miércoles que las autoridades no han logrado identificar propiedades del narcotraficante Ismael 'El Mayo Zambada', quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

"A nombre de él específicamente no", ha señalado en declaraciones a la prensa, explicando que sí se han detectado "una cantidad considerable" de cuentas e inmuebles vinculadas a las organizaciones criminales gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyendo del Cártel de Sinaloa.

No obstante, García Harfuch no ha especificado más detalles al respecto. Preguntado por el deseo de 'El Mayo' de cumplir su sentencia o parte de ella en México, el secretario de Seguridad ha apuntado que en caso de solicitarse la extradición es una decisión que le corresponde a la Fiscalía del país latinoamericano.

Esto se produce después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, apuntase a que la Fiscalía está barajando reclamar parte de los 15.000 millones de dólares que el juez ha ordenado decomisar a 'El Mayo', condenado a cadena perpetua por diversos delitos de narcotráfico y crimen organizado, después de que se declarara culpable para evitar así la pena de muerte.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien le entregó tras un acuerdo con las autoridades de Washington, sin conocimiento del Gobierno mexicano.

El narco afirmó en una carta en agosto de 2025 que fue "secuestrado" por Guzmán cuando acudió bajo engaño a un encuentro en un rancho a las afueras de la ciudad de Culiacán para, presuntamente, arreglar diferencias entre políticos locales. Allí le hicieron entrar en una "habitación oscura", donde fue inmediatamente "emboscado" por un grupo de hombres que le pusieron una capucha en la cabeza y le metieron esposado en el avión que le llevó a Santa Teresa.