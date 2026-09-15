Las autoridades de Países Bajos investigan un posible sabotaje en la red ferroviaria

Tren en la estación de Dordrecht, en Países Bajos. - James Petermeier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han informado este martes de que investigan la alteración en el tráfico de la red ferroviaria en el centro y norte del país provocada por el corte de varios tramos como un posible sabotaje.

El organismo público de infraestructura ferroviaria ProRail ha señalado que desde las 5.30 horas se ha producido una "avería en varios tramos de la vía férrea en el centro de Países Bajos" que tiene "graves consecuencias para el tráfico ferroviario".

"Varios pasos a nivel también presentan fallos de funcionamiento, lo que podría afectar al tráfico rodado", ha añadido la entidad, que advierte de retrasos, cancelaciones de trenes y tiempos de viaje adicionales.

En este sentido, ProRail ha incidido en que la Policía neerlandesa ya ha puesto en marcha una investigación, aunque "todo apunta a una interrupción intencionada del tráfico ferroviario provocada por una acción humana".

Entre los detalles del incidente, la autoridad ferroviaria ha señalado que se "encontraron materiales colocados deliberadamente en varios puntos de la vía", apuntando así a la tesis del sabotaje.

"Aún se desconoce quién es el responsable y cuál es el motivo", ha dicho al respecto de una investigación en la que ProRail ha afirmado que "colabora plenamente".