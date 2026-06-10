Las autoridades rusas de Crimea denuncian un ataque de Ucrania contra un importante museo en Sebastopol

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han denunciado este miércoles un ataque con drones por parte de Ucrania contra un importante museo en la ciudad de Sebastopol, un suceso que ha provocado un incendio en las instalaciones pero que se ha saldado sin víctimas.

El gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozaev, ha indicado que "un dron impactó de forma deliberada" contra el museo, que conmemora la Guerra de Crimea (1853-1856), que enfrentó al Imperio ruso con una alianza integrada por el Imperio otomano, Francia, Reino Unido y Cerdeña, y que se saldó con la derrota de Moscú.

"El enemigo ha golpeado un lugar de patrimonio cultural, uno de los principales símbolos de la Ciudad de los Héroes", ha manifestado, antes de asegurar que la situación es "extremadamente grave" a causa de los daños sufridos por el edificio.

"Estos bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia misma. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer algo así: atacar deliberadamente un museo", ha subrayado, antes de resaltar que "Sebastopol no tiene miedo". "Sebastopol recuerda", ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "nunca destruirá lo que está tallado en el código genético". "Restauraremos todo. Seremos incluso más fuertes", ha remarcado Razvozaev, quien ha prometido que el museo "será un recordatorio de que cualquier intento de destruir la ciudad termina con la derrota de los enemigos".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha condenado el "acto bárbaro por parte del régimen de Kiev" y ha recordado que este suceso "es una nueva prueba de por qué los occidentales explotan al régimen de Kiev para sus propios fines", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"Necesitan, entre otras cosas, destruir las pruebas de sus crímenes y sus derrotas", ha explicado Zajarova, quien ha acusado a los países occidentales de "tener experiencia" en destruir monumentos en sus territorios y en "intentar influir sin éxito en las políticas internas rusas difundiendo materiales pseudocientíficos o pseudohistóricos".

ATAQUE CONTRA CHEBOKSARI

Por otra parte, al menos tres personas han resultado heridas a causa de un ataque con misil contra la ciudad rusa de Cheboksari, situada en la región de Chuvasia (centro), según han denunciado las autoridades regionales, que han acusado directamente a Ucrania, que no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikolaev, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que Cheboksari ha sido objetivo de "un ataque con misiles" y ha confirmado dos heridos en estado moderado y uno en estado leve. "Sus vidas no están en peligro. Uno ha sido ya enviado de vuelta a su casa", ha agregado.

Asimismo, ha subrayado que, si bien la alerta por misiles ha sido cancelada, la región se encuentra "en estado de máxima alerta", debido a que "la amenaza de ataques con drones persiste". La ciudad, capital de la región, se encuentra situada a unos mil kilómetros de la frontera con Ucrania.

"Este vil último intento de las Fuerzas Armadas ucranianas de atacar nuestra región es muestra de una impotente malicia de terroristas que, al no lograr el éxito en el frente, intentan intimidar a la población civil en la retaguardia", ha señalado. "Estas provocaciones no nos doblegarán, sino que nos unirán aún más", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el derribo de 326 drones lanzados por Ucrania contra varias regiones, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

La cartera ha indicado en su comunicado que las interceptaciones han tenido lugar sobre las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Kaluga, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Riazán, Samara, Saratov, Smolensk, Oriol, Tver, Tula, Ulianovsk y Krasnodar, sin detalles sobre víctimas o daños.