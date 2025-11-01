Avistados varios drones en una base de la OTAN en Bélgica

Archivo - Base aérea de Kleine-Brogel, en Bélgica - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha confirmado este sábado el avistamiento anoche de varios drones sobrevolando la base militar de Kleine-Brogel, utilizada por la OTAN.

"Varios drones han sido avistados sobre Kleine Brogel. El sistema de detección funciona. Gracias a los guardias por su vigilancia y por las imágenes tomadas. La investigación continúa", ha explicado Francken en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El ministro se reunirá la próxima semana con la policía local para "analizar la amenaza y reforzar las medidas adoptadas para encontrar y detener a los pilotos de drones", ha añadido.

Además, "se ha programado una reunión interministerial para el martes", seguida de una reunión en el Consejo de Ministros el viernes. "Necesitamos urgentemente más instrumentos CUAS", ha señalado en referencia a los sistemas antidrones.

La base aérea contactó con la policía local y un equipo policial se desplazó al lugar, pero no encontró nada. La policía ha recogido sus conclusiones en un informe, ha explicado el alcalde de Peer, Steven Matheï, según informa la televisión belga RTBF.

"Cuando la policía llegó al lugar, los agentes no encontraron ni un dron ni un piloto. El informe ha sido enviado al Ministerio de Defensa y a los servicios de inteligencia militar", ha relatado el alcalde.

Anoche también se observaron drones en la zona militar de Leopoldsburg, cerca de Kleine-Brogel. Otros drones han sido avistados en las zonas militares de Marche-en-Famenne y Elsenborn en las últimas semanas.

Kleine Brogel es una importante base aérea militar belga que almacena nucleares estadounidenses y albergará cazas F-35 a partir de 2027.