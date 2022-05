Bachelet matiza que su visita a Xinjiang no ha sido una investigación sobre el trato de China a los uigures

Pide no obstante a las autoridades chinas, acusadas de abusos contra esta minoría, que no apliquen "medidas arbitrarias" a esta población

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha indicado este sábado que su esperada visita a la región china de Xinjiang para evaluar las acusaciones contra las autoridades de Pekín sobre abusos a la minoría uigur no ha tenido un carácter de investigación.

A finales de agosto de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU denunció que hasta un millón de personas de la etnia uigur podrían estar recluidas en "campos de reeducación" en Xinjiang.

China ha desmentido categóricamente cualquier acusación de "genocidio" y "trabajos forzosos" contra la minoría uigur y ha matizado que no es una cuestión de Derechos Humanos sino de luchar contra la violencia, el separatismo y el extremismo. No obstante, Estados Unidos, como la Unión Europea y otros países han impuesto sanciones al gigante asiático en este sentido.

Bachelet sí ha indicado que ha planteado "cuestiones" sobre las medidas "antiterroristas y contra la radicalización", además de solicitar a China que se abstenga de adoptar "medidas arbitrarias" contra esta población.

De igual modo, la Alta Comisionada ha pedido a las autoridades chinas que proporcionen información a las familias de los internados sobre su situación.

No obstante, Bachelet ha reconocido que ha sido "incapaz de evaluar" la situación a "gran escala" dada la naturaleza de su visita.

"Esta visita no ha sido una investigación", ha hecho saber Bachelet, "porque una visita de un alto oficial no es propicia para la metodología de una investigación".

En su lugar, Bachelet ha indicado que su visita ha sido "una oportunidad para dialogar con los líderes chinos sobre Derechos Humanos".

"A quienes me habéis pedido que les traslade vuestra preocupación", se ha dirigido Bachelet a las ONG que denuncian a las autoridades chinas, "vuestra labor importa y seguiré de cerca estas cuestiones".