Bahréin anuncia la interceptación de nuevos ataques de Irán y acusa a Teherán de "una agresión sistemática"

Archivo - Fotografía de archivo de la capital de Bahréin, Manama - Europa Press/Contacto/Luo Chen - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin ha anunciado este miércoles una nueva interceptación de ataques aéreos por parte de Irán con misiles y drones, sin pronunciarse sobre posible víctimas o daños, en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ejército bahreiní ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "los sistemas de defensa antiaérea, mostrando una determinación inamovible y una elevada preparación para el combate, han interceptado y destruido varios aparatos aéreos iraníes este 22 de julio de 2026".

"Irán continúa su agresión sistemática con ataques atroces contra civiles en Bahréin", ha denunciado, antes de insistir en que "todas las armas y unidades están al máximo nivel de preparación y máxima alerta para proteger el Reino" y pedir a la población que no se acerque a "objetos sospechosos" que hayan caído en el territorio tras "la brutal agresión iraní".

"El uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional", ha destacado, al tiempo que ha ensalzado la "avanzada capacidad de combate y elevada vigilancia" mostrada por las fuerzas de seguridad para repeler el ataque.

Horas antes, el Ejército de Irán había reivindicado un ataque contra "la infraestructura central de datos de Amazon en Bahréin", que ha definido como "uno de los nodos clave para el intercambio de información con el Ejército estadounidense", así como contra "un gran almacén" y una "instalación de mantenimiento y reparación" en la base de Sheij Isa, también en este país.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.