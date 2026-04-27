Bahréin anuncia la retirada de la nacionalidad a 69 personas por "glorificar" los ataques de Irán

Archivo - Bandera de Bahrein. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han anunciado este lunes la retirada de la nacionalidad a 69 ciudadanos por "expresar su simpatía y glorificación de los actos hostiles iraníes" contra el país, en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Revocación de la nacionalidad bahreiní a quienes han expresado su simpatía y glorificación de los actos hostiles iraníes criminales", ha detallado el Ministerio del Interior del país en un mensaje en redes sociales en el que hasta ahora el número de personas en esta situación incluidos sus familiares "dependientes" son 69.

El Reino del Golfo ha usado la retirada de la nacionalidad como una herramienta contra disidentes, periodistas y activistas, en particular tras las protestas civiles de 2011 en el marco de la 'Primavera árabe'.