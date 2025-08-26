Bayrou describe la cuestión de confianza como una elección entre el "caos" y la "responsabilidad"

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha afirmado que la cuestión de confianza que votará el Parlamento deja a los diputados ante la posibilidad de elegir entre el "caos" o la "responsabilidad", después de que varios partidos opositores ya hayan anunciado que no apoyarán la continuidad del actual Gobierno.

Bayrou, que aspira a sacar adelante un plan de recortes presupuestarios cercano a los 44.000 millones de euros, anunció el lunes que se someterá a una votación en la Asamblea Nacional que, en caso de fracasar, supondrá la caída del Ejecutivo. De momento, las cuentas no le salen.

"En los 13 próximos días, los franceses van a influir a sus representantes para que digan si se ponen del lado del caos o del lado de la conciencia y la responsabilidad", ha asegurado este martes durante un acto de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) en Essone.

El dirigente centrista ha intentado en estas últimas horas justificar los recortes en ciernes, que considera imprescindibles para contener la elevada deuda pública, y en una entrevista a 'L'Express' ha prometido que luchará "como un perro" para que los legisladores también lo entiendan.

Una vía que, según sus propias palabras, no ha "elegido". "Sólo he concluido que no hay más opciones", ha dicho, consciente de la creciente presión que se cierne sobre su gobierno y, en última instancia, sobre el presidente Emmanuel Macron.

La Francia Insumisa (LFI) ha anunciado que presentará una moción ante el Parlamento para pedir la destitución de Macron. Este partido de izquierdas ya ha adelantado que no respaldará la cuestión de confianza promovida por Bayrou, al igual que la formación ultraderechista Agrupación Nacional.