Bélgica activa el Mecanismo de Protección Civil europeo para combatir el gran incendio de Hautes Fagnes

Imagen de archivo del incendio en los Altos Pantanos de Bélgica, a 14 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/Natacha Freisen

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bélgica ha activado el Mecanismo de Protección Civil europeo para combatir el peor incendio registrado en su historia, el que está devorando desde este pasado viernes la región de las Hautes Fagnes (Altos Pantanos), en el suroeste del país.

La comisaria europea para la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado en redes sociales de tres helicópteros (dos de Países Bajos y uno de República Checa, y dos hidroaviones suecos), cruciales porque el incendio es de muy difícil acceso porque la zona está repleta de pantanos.

"Los camiones de bomberos se hunden al intentar alcanzar las llamas; necesitamos más apoyo aéreo. Otra dificultad es el viento, que cambia de dirección constantemente. Por eso el fuego se propaga en todas direcciones", ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa de Baelen, Nathalie Thönnissen.

Las casi 1.400 hectáreas quemadas convierten al incendio en el más grande registrado en Bélgica, superando un incendio ocurrido en 2011 que arrasó casi 1.400 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.