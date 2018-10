Berlusconi confirma que Tajani es su opción para primer ministro si gana

Publicado 27/02/2018 16:02:05 CET

ROMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha confirmado este martes que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, es su elegido como candidato a jefe de Gobierno si el centro-derecha gana las elecciones parlamentarias del domingo en Italia, pero no lo ha hecho público aún porque este no le ha dado el visto bueno.

En una entrevista radiofónica al ser preguntado sobre si Tajani es su elección para ser el próximo primer ministro en caso de victoria electoral, Berlusconi ha aclarado que se ha comprometido, "por el alto cargo que ocupa, a proponer su nombre solo cuando me dé la autorización".

El líder de Forza Italia ha sostenido que Tajani, uno de los cuatro fundadores de su partido en 1994, "sería un candidato excelente porque Italia hoy en día no cuenta nada en Europa y en el mundo". Asimismo, ha defendido que "es considerado por todos, incluso por los parlamentarios de izquierda, como el mejor presidente que ha tenido el Parlamento Europeo".

Tajani hasta ahora se ha dedicado a tirar balones fuera, aunque ha reconocido sentirse honrado porque Berlusconi crea que sería un buen primer ministro. En una entrevista publicada este martes por el diario alemán 'Die Welt', ha asegurado que quiere seguir al frente de la Eurocámara porque "es importante para Italia".

La coalición de centro-derecha que lidera Forza Italia, y de la que también forma parte la ultraderechista Liga Norte, parte como favorita de cara a las elecciones del 4 de marzo, si bien podría no conseguir una mayoría suficiente como para gobernar.

En este sentido, se ha venido especulando con que la única opción para evitar una nueva cita con las urnas sería un acuerdo de coalición entre Forza Italia y el Partido Democrático (PD), a imagen del alcanzado en Alemania.

Berlusconi ha rechazado esta posibilidad y ha negado división en las filas de la coalición de centro-derecha. "Tenemos pactos escritos pero sobre todo tenemos aliados con los que hemos colaborado desde hace muchos años que siempre han demostrado una verdadera lealtad en los momentos tanto positivos como negativos", ha subrayado. En este sentido, se ha mostrado convencido de que la Liga Norte "hará una contribución importante a nuestra victoria".

Por su parte, el líder de este último partido, Matteo Salvini, ha rechazado este martes un eventual apoyo de la formación ultraderechista CasaPound si consigue representación parlamentaria y el centro-derecha no cuenta con el respaldo suficiente.

"No necesitamos los votos de otros, no pido el voto a los italianos que quieren el cambio", ha defendido Salvini, recalcando que no tiene ninguna intención de mendigar votos. "Si los italianos me dan el voto para permitirme gobernar, bien", ha aseverado.