Biden afirma en la Cumbre de las Américas que "la inmigración ilegal no es aceptable"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACT

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este jueves que la "inmigración ilegal no es aceptable" en la IX Cumbre de las Américas que se celebra estos días en Los Ángeles.

"Una migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados Unidos. Puede ser un catalizador del crecimiento sostenible. Pero la migración ilegal no es aceptable", ha subrayado Biden, agregando que va a reforzar las fronteras, "incluso mediante una acción innovadora y coordinada con los socios regionales".

"Empezamos fuerte", ha iniciado Biden su discurso tras la intervención de su homólogo argentino, Alberto Fernández, que ha criticado la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

"A pesar de algunos desacuerdos relacionados con la participación, en las cuestiones sustanciales lo que escuché fue casi unidad, uniformidad", ha agregado el mandatario, en un comunicado de la Casa Blanca.

Así, Biden ha hecho hincapié en que su intención es "intensificar" la relación con el Caribe porque son países muy importantes para Estados Unidos "en todos los sentidos", y espera que Estados Unidos "sea importante" para ellos también.

"No estoy aquí para decirles nada, sino para escuchar lo que tienen en mente. Esto es una asociación. No estamos aquí para dictar. Estamos aquí para aprender, así como para decirles lo que estamos dispuestos a hacer y pueden preguntarme cosas adicionales que creen que deberíamos o no deberíamos hacer", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, ha recalcado que quiere trabajar "para fortalecer la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático", la propuesta Energía Renovable en Latinoamérica y el Caribe, ha sido el eje central de su intervención y ha marcado como meta que para 2030 el 70 por ciento de la energía que se produzca en la región se genere de forma renovable.

"Voy a seguir trabajando (...) para ayudar a los países que necesitan asistencia a acceder a la financiación y para ayudar a la región a alcanzar los ambiciosos objetivos de energía renovable para 2030", ha indicado.

Biden no ve "ninguna razón" por la que la región durante la próxima década "no se pueda convertir en el hemisferio más democrático del mundo".

"Tenemos todo. Tenemos la gente, tenemos los recursos, y tenemos más democracias en este hemisferio que en cualquier otro hemisferio. Podemos hacer mucho", ha agregado.

También ha instado a los Ejecutivos a "intensificar los esfuerzos" y "desempeñar un papel más importante", y ha solicitado que tanto el sector privado como el Gobierno trabajen juntos para "brindar una mejora real en la vida de las personas".