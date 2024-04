Blinken conversa con Gallant y Gantz ante posibles sanciones de EEUU al batallón de ultraortodoxos

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken - Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha conversado este domingo con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y el 'número dos' del gabinete de guerra, Benny Gantz, ante las informaciones de que el batallón de ultraortodoxos, Netzah Yehuda, podría ser objeto de sanciones por la presunta comisión de actos constitutivos de crímenes contra los Derechos Humanos contra la población palestina en Cisjordania.

Blinken ha abordado "los esfuerzos para proteger la seguridad de Israel y las negociaciones para asegurar la liberación de rehenes, permitir un alto el fuego inmediato, y aumentar el flujo de ayuda humanitaria a los civiles palestinos en Gaza". "También ha subrayado la importancia de medidas para desescalar las tensiones en la región", ha indicado el portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller.

El Ejército israelí defendió este domingo la labor de Netzah Yehuda, indicando que este batallón combate con "valor y profesionalidad, al tiempo que preservan los valores del Ejército acordes con el Derecho Internacional". Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han avisado de que "no reconoce la cuestión" de estas sanciones, avanzadas por fuentes estadounidenses al portal de noticias Axios, y han agregado que "examinarán" el tema cuando Washington tome la decisión.

No obstante, Gallant ha hablado con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Herzi Halevi, sobre las formas de evitar las sanciones planeadas contra el mencionado batallón, instruyendo así a "actuar en todos los niveles para dejar claro al Gobierno" de Joe Biden la "importancia de apoyar las operaciones de las FDI, que se llevan a cabo sujetas al Derecho Internacional".

"Los comandantes y tropas del batallón están operando en el frente de los combates, desde el estallido de la guerra, han estado trabajando para ahuyentar a (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá en la frontera norte, para frustar a los elementos terroristas en Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania) y estos días están trabajando para desmantelar las brigadas de Hamás en la Franja, arriesgando sus vidas", ha aseverado.

"Espero que la Administración estadounidense se retracte de su intención de imponer sanciones a Netzah Yehuda. (...) Cualquier intento de vilipendias a una unidad entera arroja una pesada sombra sobre las acciones de las FDI para proteger a los ciudadanos de Israel y frustrar a los elementos terroristas", ha declarado.

En este sentido, ha considerado que esta medida sentaría un precedente "peligroso". "El daño a un batallón es daño a todo el sistema de defensa, esa no esa la manera de comportarse con socios y amigos", ha concluido, tal y como recoge el periódico 'The Times of Israel'.

De ser anunciadas, estas sanciones impedirían a los miembros de este batallón recibir ayuda militar o entrenamiento del Ejército estadounidense. Blinken, en particular, tiene señalados a los ultraortodoxos por fomentar la ola de violencia contra las poblaciones de palestinos en Cisjordania antes del estallido de la guerra con Hamás, el 7 de octubre.