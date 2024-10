Blinken pide a Israel "convertir sus éxitos militares" en "éxitos estratégicos" y evitar una expansión del conflicto

Afirma que existe una "oportunidad increíble" para lograr un acuerdo de normalización de relaciones con Arabia Saudí

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido este miércoles a Israel que "convierta sus éxitos militares" en la Franja de Gaza en "éxitos estratégicos duraderos" y ha insistido en la necesidad de que la respuesta a los últimos ataques de Irán no provoquen "una expansión" del conflicto en Oriente Próximo.

Blinken ha afirmado antes de abandonar Israel, a donde llegó el martes para una nueva visita en el marco de otra gira diplomática en la región, que las autoridades han logrado "la mayoría de sus objetivos estratégicos" en Gaza, incluida la "eliminación" del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave, Yahya Sinwar.

"Ahora es el momento de convertir esos éxitos en unos éxitos estratégicos y duraderos", ha manifestado, antes de insistir en que Sinwar "era el principal obstáculo" de cara un acuerdo de alto el fuego que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Quedan dos cosas por hacer. Lograr que los rehenes vuelvan a casa y poner fin a la guerra con un entendimiento", ha puntualizado Blinken, quien ha reiterado que la muerte de Sinwar la semana pasada genera "una oportunidad real" para ello.

En este sentido, ha abogado por "acuerdos claros" que rijan la "gobernanza" en Gaza y la "reconstrucción" del enclave, al tiempo que ha hecho hincapié en que "es absolutamente esencial que la ayuda humanitaria llegue a la gente que la necesita en Gaza", ante las denuncias por los bloqueos de Israel a la distribución de bienes esenciales.

"Es necesario hacer más", ha argumentado, si bien ha dicho que durante el último mes ha habido "progresos" en este sentido, en medio de las denuncias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales sobre el bloqueo total a la entrega de esta ayuda en el norte de Gaza, escenario de una nueva ofensiva terrestre desde hace cerca de tres semanas.

Por otra parte, ha subrayado que "es imperativo garantizar que el conflicto no se expande en la región" y ha dicho que "es muy importante que Israel responda (a los últimos ataques iraníes) de una forma que no cause una mayor escalada y que no expande el conflicto" en Oriente Próximo.

Las autoridades israelíes están sopesando su respuesta al ataque con misiles balísticos ejecutado el 1 de octubre por Irán contra el país. Teherán describió el ataque como su respuesta a la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria, el líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, y el jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, asesinado a finales de julio en Teherán.

"OPORTUNIDAD INCREÍBLE" DE NORMALIZACIÓN CON ARABIA SAUDÍ

Respecto a la situación en Líbano, Blinken ha destacado que Estados Unidos trabaja para lograr la la "aplicación efectiva" de la resolución 1701, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2006 de cara al alto el fuego alcanzado días después entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá.

"Nunca ha sido aplicada", ha argüido el secretario de Estado estadounidense, que ha incidido en que "es clave que las partes, especialmente Hezbolá, se alejen de la frontera y que el Ejército libanés asuma sus funciones", tal y como contempla la citada resolución, que Líbano se ha mostrado dispuesto a acatar.

Israel desató el 1 de octubre una nueva invasión de Líbano tras varias semanas de intensos bombardeos y ataques contra el país, incluida la explosión coordinada de miles de dispositivos de comunicación, después de más de once meses de combates con Hezbolá en la zona fronteriza.

Por último, ha apuntado a la existencia de "una oportunidad increíble" para lograr un acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí, si bien Riad ha insistido en todo momento en que un requisito previo para este paso es el establecimiento de un Estado palestino.

"Sigue existiendo, pese a todo lo que ha pasado, una oportunidad increíble en esta región para avanzar en una situación totalmente diferente", ha dicho Blinken. "Una que garantice la seguridad duradera de Israel", ha manifestado, antes de ahondar en que Israel debería estar "integrado" en la región, en la que Irán debería quedar "aislado".

Las declaraciones de Blinken han tenido lugar precisamente antes de embarcar en un vuelo con destino a Arabia Saudí, siguiente parada en su undécima gira regional en Oriente Próximo desde el estallido del conflicto a causa de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos contra Israel.