Boko Haram entrega una prueba de vida de la niña cristiana secuestrada en febrero en Dapchi

Publicado 28/08/2018 18:29:17 CET

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo terrorista Boko Haram ha divulgado una supuesta prueba de vida de la niña cristiana Leah Sharibu, la única del grupo de 119 menores secuestradas en febrero en Dapchi que aún sigue retenida, para emplazar al Gobierno de Mohamadu Buhari a negociar.

Todas las rehenes fueron liberadas a mediados de marzo a excepción de cinco que perdieron la vida a manos de la organización islamista. En el caso de Sharibu, una facción de Boko Haram decidió mantenerla cautiva por "negarse a renunciar a su fe" cristiana.

En una grabación de unos 35 segundos acompañada de una imagen de la joven con un hiyab --velo típico musulmán--, Sharibu insta a las autoridades a "intervenir" para concluir su secuestro, según el periódico 'The Cable'. "Imploro que me tratéis con compasión y pido al Gobierno y al presidente que se apiaden de mí y me saquen de esta grave situación", añade.

Las fuentes consultadas por 'The Cable' aseguran que tanto la grabación como las imágenes serían un primer paso para una posible negociación entre las dos partes. Varios altos cargos han reconocido que las liberaciones de marzo se enmarcabna dentro de contactos más amplios para lograr un alto el fuego, si bien el Gobierno ha negado cualquier concesión.

El caso de Dapchi revivió en el país africano los recuerdos del secuestro masivo de niñas perpetrado por el grupo Boko Haram en la localidad de Chibok en el año 2014. Más de 270 menores fueron secuestradas en este rapto, gran parte de las cuales continúan en paradero desconocido.

El grupo terrorista Boko Haram --que significa "la educación occidental es pecaminosa" en idioma hausa-- lucha por imponer la versión más radical de la 'sharia' o ley islámica en Nigeria.