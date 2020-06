Bolsonaro apunta a las manifestaciones en su contra como "el gran problema de este momento" pese a la pandemia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro - -/GDA via ZUMA Wire GDA via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha señalado las manifestaciones en su contra que se produjeron el domingo en doce ciudades como "el gran problema de este momento" a pesar de que el país es el segundo del mundo con más contagios y ha confirmado ya 37.312 fallecidos.

"Están empezando a quitarse la careta", ha afirmado Bolsonaro este lunes durante un acto con simpatizantes en el Palacio de la Alborada. "Quiero arreglar las cosas lentamente (...). ¿Cómo he curado al país? Hay voces que tienen razón en lo que denuncian y no en lo que dicen. He curado un cáncer en lo posible. Un médico no puede en una hora resolver ese problema del todo", ha argumentado. En concreto ha señalado que hay "muchos intereses" y un "adoctrinamiento" entre los participantes en las manifestaciones.

"Fuerzas nada ocultas, apoyadas por parte de los medios de comunicación, azotan al presidente de la República de las más variadas formas para deslegitimarlo u obstaculizar su gobierno", ha denunciado posteriormente el propio Bolsonaro en Twitter.

En su encuentro con simpatizantes, Bolsonaro también se ha referido al coronavirus, pero para volver a apuntar a la responsabilidad de gobernadores y prefectos. "El Supremo (Tribunal Federal) les ha dado todo el poder (a los gobernadores). Yo solo he inyectado billones en sus manos. Y algunos siguen desviando. Algunos", ha señalado.

En respuesta, una profesora de Derechos de la Fundação Getulio Vargas-Sao Paulo, Eloísa Machado, ha argumentado que "el Supremo dice que los municipios, los estados y la unión, todos, tienen competencia y deben adoptar medidas de protección de la salud".

Tras las manifestaciones del domingo, este lunes un manifestante ha arrojado una lata de tinta roja hacia el Palacio de Planalto y ha manchado parte de la rampa de acceso a la sede del Gobierno federal.

Por contra, las manifestaciones de apoyo a Bolsonaro de los domingos contaron con muy poca asistencia y por primera vez en varias semanas el presidente no se presentó en las mismas.