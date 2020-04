Bolsonaro considera "político" el veto al nuevo jefe de la Policía de Brasil y critica al juez

Jair Bolsonaro - -/GDA via ZUMA Wire GDA via ZUMA / DPA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha considerado una "decisión política" el dictamen del Tribunal Supremo que ha bloqueado el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Federal y ha cuestionado el currículum del juez, Alexandre de Moraes, sugiriendo que ocupa su actual puesto por su amistad con el exmandatario Michel Temer.

Bolsonaro revocó el miércoles la designación de Alexandre Ramagen al frente de la Policía, horas después de que el Supremo suspendiese el nombramiento por las sospechas sobre la intencionalidad del presidente. Haciéndose eco de las sospechas del exministro Sergio Moro, apuntó que Bolsonaro podría estar buscando controlar la el cuerpo de seguridad nombrando a un amigo.

El presidente, que busca ahora "un nuevo nombre", ha dicho "no tragar" la decisión de De Moraes, puesto que "no es forma de tratar a un jefe de Gobierno" que "no tiene ninguna acusación de corrupción, que hace todo lo posible por su país, sacrifica a su familia, sacrifica a sus amigos, sacrifica a todos", según G1.

"La amistad no está prevista como cláusula para impedir que alguien tome posesión", ha enfatizado ante los periodistas, defendiendo que su candidato es "una persona competente" y retando al juez a que, "para ser coherente", aparte también a De Moraes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

El mandatario ha cargado también directamente contra el propio juez, a quien ha recordado su pasado como ministro de Justicia y su "amistad" con Temer. En 2017, fue elegido por Temer para ocupar la vacante dejada en el Supremo por Teori Zavascki, fallecido en un accidente aéreo.