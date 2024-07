Boric no descarta "ninguna herramienta constitucional" para hacer frente a una ola de asesinatos en Chile

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha reconocido que no descarta adoptar "ninguna herramienta constitucional" para garantizar la seguridad en el país y poner fin a la ola de asesinatos registrada en los últimos días en la región Metropolitana, ubicada en el centro de Chile.

El mandatario chileno ha respondido así a las preguntas de la prensa durante su visita a Paraguay sobre la posibilidad de decretar el estado de sitio en la región. Este mecanismo establece mayores atribuciones para el control del orden público y permite restringir la libertad de reunión y movimiento.

Sin aludir específicamente al estado de sitio, Boric ha incidido en que Chile cuenta con una experiencia negativa de lo que es involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones "para las que no están preparadas". "La experiencia comparada no es positiva, sin embargo, no descarto ninguna herramienta constitucional", ha dicho.

"Lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos den resultado, y las herramientas que actualmente se han utilizado en la región Metropolitana no han tenido los resultados esperados", ha reconocido Boric, que subraya la necesidad de "nuevas medidas" para frenar la ola de violencia.

Así las cosas, el mandatario chileno ha hecho un llamamiento a toda la clase política y social para trabajar "unidos y en función de la evidencia" y dejar de lado las propuestas "contestatarias" y "radicales". "En la región Metropolitana existe un problema grave que no desconocemos, nos preocupa y nos ocupa", ha subrayado.

"Para poder enfrentarlo se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales. La creatividad por redes sociales no ayuda a solucionar los problemas, las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar los problemas", ha remachado el presidente Boric.

La región Metropolitana de Chile ha registrado desde finales de la semana pasada una ola de violencia que se ha cobrado la vida de casi una veintena de personas. Esta región acumula el 40 por ciento de los asesinatos de todo el país y confirma una tendencia al alza de los incidentes violentos en Chile.

El Ministerio del Interior chileno convocó en la víspera una reunión de emergencia con todos los órganos del Estado responsables de la seguridad pública para abordar la situación en la región Metropolitana.