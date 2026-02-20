Bruselas evita valorar la petición de España sobre Delcy Rodríguez pero no descarta retirarle las sanciones

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea, a 11 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Belga - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea no ha querido valorar la petición de España para que se levanten las sanciones comunitarias impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, si bien se ha mostrado dispuesta a usar "todas las herramientas" a su disposición a para apoyar una transición democrática en el país latinoamericano.

Preguntado en una rueda de prensa sobre la solicitud que realizará Madrid en la reunión que tendrán este lunes en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea, el portavoz de Exteriores de la Comisión Anouar El Anouni ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que los Veintisiete den marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez.

"No voy a comentar ese enfoque porque usted ha planteado una perspectiva y no voy a especular sobre los próximos pasos, ni a confirmar ni desmentir. Lo que sí puedo decir sobre nuestra política de sanciones es que las medidas individuales o económicas no son un fin en sí mismas", ha indicado El Anouni.

El portavoz comunitario ha recordado que la UE aplica actualmente sanciones contra 69 personas "directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos" en Venezuela, entre la que se encuentra Delcy Rodríguez, aunque no el presidente Nicolás Maduro, ahora arrestado en una cárcel de EEUU.

Eso sí, ha añadido que la Comisión está dispuesta a "utilizar todas las herramientas" a su disposición, dentro de sus competencias, "para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela". De esta forma no cierra la puerta a atender la petición de España en el caso que ello ayudara a los venezolanos.

UN GESTO TRAS LA APROBACIÓN DE LA AMNISTÍA

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que pedirá a sus homólogos en la UE que se levanten las sanciones contra Delcy Rodríguez tras la amnistía para presos políticos aprobada por unanimidad el jueves en el país.

En declaraciones a los medios desde Barcelona, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que los Veintisiete deben enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa" porque "las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela".

Albares ya había indicado previamente que si el nuevo gobierno venezolano daba pasos en el buen camino solicitaría la salida de Rodríguez del listado de sancionados, esgrimiendo que Maduro nunca estuvo en él como tampoco lo está el presidente ruso, Vladimir Putin.

Con todo, el ministro trasladará esta petición sobre Delcy Rodríguez durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tendrá lugar este lunes en la capital comunitaria, después de en una reunión preparatoria España solicitara incluir un punto del día sobre Venezuela, según han informado fuentes europeas.