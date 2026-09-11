Bruselas mantiene abierta la vía de usar activos rusos para financiar a Kiev: "Nunca estuvo fuera de la mesa"

Archivo - El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - DATI BENDO - Archivo

BRUSELAS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este viernes que mantiene "sobre la mesa" la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, después de que varios Estados miembro, entre ellos España, hayan reclamado en las últimas semanas retomar el debate cerrado en el Consejo Europeo de diciembre para hacer un mayor uso de estos fondos en beneficio de Kiev.

"Nunca dijimos que estuviera fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta", ha señalado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en rueda de prensa tras ser preguntada por las informaciones que apuntan a que Bruselas ha retomado los trabajos para estudiar nuevas fórmulas de financiar las necesidades de defensa de Ucrania.

No obstante, ha rebajado las expectativas de que haya una propuesta a corto plazo, insistiendo en que su prioridad por ahora es abordar los compromisos de la UE sobre el desembolso del préstamo de 90.000 millones y, después, "ver si existen, y cuáles son, las necesidades financieras adicionales" antes de que hablar de "posibles herramientas concretas para abordarlas".

En este contexto, la Comisión ha confirmado que ha recibido y está estudiando una carta de más de un centenar de eurodiputados que plantea nuevas fórmulas para utilizar los activos rusos congelados. "Analizamos qué se propone, qué se nos está pidiendo y, por supuesto, si es el momento de darle seguimiento", ha explicado por su parte el portavoz comunitario de Presupuesto, Balazs Ujvar.

ALGUNOS PAÍSES PIDEN RETOMAR EL DEBATE

Las declaraciones de Bruselas llegan después de que los gobiernos de España, Suecia, Polonia y Países Bajos reclamaran a finales de agosto retomar el debate sobre "cómo hacer un mayor uso" de los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania, ante la previsión de que Kiev necesite financiación adicional.

En una carta conjunta dirigida a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a otros responsables comunitarios, los cuatro países defendieron que el préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado por los líderes de los Veintisiete supuso "un hito significativo", pero advirtieron de que "no será suficiente" para cubrir sus necesidades.

Por ello, reclamaron a la Comisión que sus expertos técnicos explorasen, en consulta con los Estados miembro, nuevas fórmulas que permitan utilizar los activos rusos garantizando un reparto de los riesgos entre los Veintisiete y evitando que ningún país soporte "una carga desproporcionada".

El uso de los activos rusos fue una de las fórmulas para financiar a Ucrania que finalmente se desechó en el Consejo Europeo de diciembre de 2025, ante las reticencias de varios Estados miembro, especialmente Bélgica --sede de Euroclear, que es la entidad que custodia la mayor parte de los activos del Banco Central ruso inmovilizados en territorio europeo--, y que podría verse más afectado por el uso de los activos rusos.