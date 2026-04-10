Bruselas recuerda que no hay unanimidad entre los 27 para la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel

Archivo - Banderas de la UE junto a una bandera de Israel frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, en Bruselas. - BOGDAN HOYAUX - Archivo

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha respondido este viernes a las peticiones de países como España o Francia de suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación con Israel recordando que la medida, propuesta por el Ejecutivo comunitario en septiembre de 2025, sigue sin salir adelante por la falta de unanimidad entre los Veintisiete Estados miembro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en septiembre del año pasado una serie de medidas para suspender parcialmente el acuerdo con Israel en respuesta a la situación en Gaza y esa propuesta "sigue sobre la mesa", ha dicho un portavoz comunitario, que además ha recalcado que para que salga adelante requiere de una "unanimidad" de los 27 que no se dio entonces "y ese sigue siendo el caso ahora".

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, al ser preguntado sobre las demandas de España y Francia para revisar el acuerdo comercial que el bloque comunitario mantiene con Israel tras la ofensiva del país dirigido por Benjamin Netanyahu en Líbano, con una oleada de ataques el miércoles que dejó más de 250 muertos.

"La propuesta de la Comisión sigue sobre la mesa y, por el momento, continúa así, por lo que cualquier decisión de suspender el acuerdo de asociación en su forma actual tendría que ser aprobada por unanimidad en el Consejo por los 27 Estados miembro (...) Este es el estado de la situación por el momento", ha indicado.

Según ha recordado la Comisión, los países de la UE son soberanos en política exterior y es necesario que todos y cada uno de ellos estén de acuerdo en la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel, que tiene hasta el momento el apoyo de 26 de 27 de ellos, faltando un país por dar su visto bueno.

Dicho esto, El Anouni ha reiterado la condena del Ejecutivo comunitario a los ataques llevados a cabo por Israel en Líbano, que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado como despropocionados y difíciles de justificar como "legítima defensa", toda vez que Israel asegura que el objetivo de sus bombardeos son los miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Este jueves, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha sugerido en una entrevista al diario 'Le Croix' que si Israel no cesa los ataques en Líbano, la UE debería reconsiderar su acuerdo de asociación con Israel, una medida que en su opinión "contribuyó a lograr un alto el fuego en Gaza".

Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó en un mensaje en redes sociales contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que ha calificado como el ataque de Israel contra Líbano "más duro desde que empezó la ofensiva". "Su desprecio por la vida y el Derecho Internacional es intolerable", denunció el jefe del Ejecutivo.

Tras esto, pidió que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel y que la comunidad internacional condene "esta nueva violación del Derecho Internacional". "No debe haber impunidad ante estos actos criminales", añadió.