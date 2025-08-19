Bukele defiende el uso de "medidas disciplinarias" para "transformar la educación" en El Salvador

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Camilo Freedman/dpa - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido las nuevas políticas impulsadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, para hacer uso de "medidas disciplinarias" contra los alumnos en un intento de "transformar la educación".

"Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo", ha afirmado en un mensaje difundido a través de redes sociales después de que Trigueros haya anunciado la puesta en marcha una serie de medidas para "fortalecer la disciplina y el orden" en las escuelas públicas.

Según el presidente, la ministra tiene la misión de "preparar a las futuras generaciones para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad".

La propia ministra ha apelado a la necesidad de establecer medidas específicas --como llevar uniforme, un corte de pelo adecuado y una higiene y presentación concretas--. En este sentido, ha instruido a los docentes y directores a "asumir su rol como modelos del orden y la disciplina".

"La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes", ha alertado.