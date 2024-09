Al Burhan asegura que el Ejército de Sudán respaldará iniciativas de paz que acaben con la "ocupación" de las RSF

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del Ejército sudanés y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha asegurado este jueves que las Fuerzas Armadas del país respaldarán aquellas iniciativas encaminadas a alcanzar la paz en el país siempre y cuando contemplen el fin de la "ocupación" por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Nosotros, el Gobierno de Sudán, estamos listos para participar en cualquier iniciativa que ponga fin a esta guerra siempre que dicha iniciativa apoye la apropiación nacional de la solución y ponga fin a la ocupación por parte de las milicias rebeldes en varias regiones", ha aseverado Al Burhan durante la 79ª Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el líder sudanés ha matizado que no permitirá que países que apoyen a las RSF participen en el proceso, que en cualquier caso deberá contemplar la entrega de las armas por parte de las RSF y deberá ir acompañado de un acuerdo integral. "Estamos procediendo a derrotar y desalojar a estos agresores", ha dicho.

En este sentido, Al Burhan ha aprovechado la ocasión para cargar contra aquellos países que "facilitan financiación" a las RSF y ha denunciado que "los crímenes de estos grupos" se han cobrado víctimas también entre las misiones diplomáticas y organizaciones en el país, incluida Naciones Unidas.

"Me pregunto por tanto por qué el sistema internacional no ha hecho nada, no ha adoptado ninguna medida firme y disuasoria con respecto a este grupo y a quienes le apoyan", ha aseverado el mandatario sudanés, que aboga también por un cambio en los organismos de la ONU, concretamente en el Consejo de Seguridad.

"El Gobierno sudanés está comprometido firmemente a facilitar la acción humanitaria y a proteger los convoyes y al personal humanitario y médico. Reiteramos nuestro respeto del Derecho Internacional Humanitario y de las medidas relativas a la protección de los civiles", ha remachado Al Burhan.

Sudán se encuentra sumido en una guerra civil a raíz de las hostilidades que estallaron en abril de 2023 en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el entonces ministro de transición, Abdalá Hamdok.

Este mismo jueves el Ejército sudanés ha lanzado una ofensiva a gran escala contra las paramilitares en varias zonas de la capital, Jartum, para intentar expulsar al grupo de las áreas que controla en la ciudad. Las RSF, por su parte, han atacado la localidad de Karari, ubicada en el centro del país y bajo control del Ejército.