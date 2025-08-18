Al Burhan reestructura el Estado Mayor del Ejército de Sudán por primera vez desde el inicio de la guerra

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, rodeado de sus ayudantes al mando de las Fuerzas Armadas - EJÉRCITO DE SUDÁN EN FACEBOOK

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha anunciado este lunes cambios en el Estado Mayor por primera vez desde que estalló el actual conflicto con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) hace más de dos años, en abril de 2023.

"(Al Burhan) ha emitido las siguientes decisiones para la formación de un nuevo Estado Mayor", reza un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas sudanesas en su perfil de la red social Facebook, un día después de que decidiera relevar a varios altos cargos del Ejército, remitirlos a retiro y ascender a otros a rangos superiores.

No obstante, ha mantenido como jefe del Estado Mayor al teniente general Mohamed Osman al Husein al Hasan, cargo que ocupa desde 2019. Como subjefe del Estado Mayor de Abastecimiento ha nombrado al teniente general Magdi Ibrahim Osman Jalil; y como subjefe de Entrenamiento a Jaled Abdin Mohamed Ahmed al Shami.

Entre los cambios se incluye al jefe de Inteligencia militar, Mohamed Ali Ahmed Sabir; al subjefe del Estado Mayor de Administración, Abdel Jair Abdulá Naser Dargam, y al subjefe de operaciones, Malik al Tayeb Jokali al Nil.

Al Burhan también ha cambiado al comandante de la Fuerza Aérea, Al Tahir Mohamed al Awad al Amin, sancionado por la UE por su responsabilidad en "bombardeos aéreos indiscriminados contra zonas residenciales densamente pobladas", y ha designado a Ali Ajabna Jamuda Mohamed para el mencionado cargo.

La guerra entre el Ejército y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir en un golpe de Estado militar.