Cabello ironiza con la idea de una invasión de EEUU sobre Venezuela: "Vendedera de humo"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela , Diosdado Cabello, ha ironizado de nuevo sobre las versiones que apuntan hacia una invasión estadounidense del país y ha señalado que si bien se toman en serio cualquier posible amenaza del "imperio", lo de estas últimas fechas ha sido toda una "vendedera de humo".

"Ninguna amenaza del imperialismo la tomamos a juego, muy serio, lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo", ha valorado durante la pasada noche el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la emisión de su programa 'Con el Mazo Dando' de la televisión estatal.

"Vinieron los engañadoras de oficio y engañaron a su propia gente", se ha burlado Cabello, quien ha instado a "los vendedores de humo" a ser "serios", pues "termina agosto" y ninguno de sus augurios se ha cumplido.

Cabello ha afirmado que el argumento de la lucha contra el narcotráfico que ha esgrimido Washington para desplegar varios buques de guerra frente a las costas del país no busca otra cosa que confundir a la opinión pública. "Están engañando a su gente otra vez, una vez más", ha dicho.

En las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ahora con el despliegue de buques frente a sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusa a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

La posibilidad de una invasión ha sido sugerida también por la oposición que se encuentra fuera del país. Esta semana, el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, afirmaba desde Madrid que los militares estadounidenses no habían sido desplegados frente a las costas del Caribe venezolano para "ver delfines".