California aprueba nuevos mapas electorales en un triunfo para Newsom

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS

Los californianos han aprobado este martes un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, Gavin Newsom, lo que da al Partido Demócrata la oportunidad de ganar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

La denominada "Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral" o Proposición 50 ha salido adelante con más del 60 por ciento de los votos, según los resultados con el 65 por ciento del escrutinio, según recoge la cadena de televisión CBS.

La iniciativa aprobada permite a los demócratas de California eludir temporalmente la comisión independiente que habitualmente controla el proceso de redistribución de distritos e implementar un mapa electoral más conveniente. Esto, a su vez, ayudará al Partido Demócrata a mitigar, no así a eliminar, la desventaja que enfrentará en las elecciones de 2026, después de que los republicanos en Texas, Misuri y Carolina del Norte rediseñaran este año los distritos electorales para favorecer a su formación.

Newsom ha enmarcado este resultado en una victoria política más amplia de los demócratas frente al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que su partido se haya hecho con las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, así como con la Alcaldía de Nueva York.

"¡Qué noche para el Partido Demócrata, un partido que está en ascenso, un partido que está alerta, ya no a la defensiva! De costa a costa, de mar a mar", ha declarado en un discurso recogido por la cadena NBC en el que se ha mostrado "orgulloso" de que los californianos hayan contribuido a "enviar un mensaje contundente a un presidente histórico (y) - el más impopular de la historia moderna".