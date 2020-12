La Cámara de Representantes de EEUU vota a favor de anular el veto de Trump al proyecto de ley de defensa

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado este lunes a favor de anular el veto que el presidente, Donald Trump, lanzó la semana pasada contra el proyecto de ley de defensa, al que calificó de "vergüenza" y de ser ampliamente beneficioso para China, Rusia y la empresas tecnológicas.

Finalmente, decidieron con 322 votos a favor y 87 en contra dejar sin efecto la negativa de Trump a la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional, valorada en unos 740.000 millones de dólares (605.000 millones de euros). En caso de que el Senado haga lo propio esta semana, será la primera vez que el todavía jefe de la Casa Blanca ve tumbado uno de sus vetos.

El presidente Trump decidió rechazar la semana pasada este texto, después de que el Congreso se negara a incluir la derogación de una sección, la 230, que brinda un protección legal a las empresas de tecnología y de redes sociales, dos de sus recientes objetivos.

"No voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo se aprueba esta vergüenza de ley sin contener a las grandes tecnológicas. Hay que acabar con la sección 230 ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es horrible para nuestro país. Demostrad coraje y haced lo correcto", escribió hace unos días Trump en su cuenta de Twitter.

El proyecto de ley también rechaza la intención de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán, así como un plan para renombrar las bases militares que homenajean a soldados y altos cargos confederados, y una cláusula que limita las partidas presupuestarias destinadas a la construcción del muro en la frontera sur.

"El presidente vetó esto por algo que no está en el proyecto de ley y que nunca estará, por algo totalmente ajeno a la seguridad nacional", ha asegurado el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith.

"Literalmente, no hay razón para vetar este proyecto de ley por las razones que dio el presidente, y sinceramente no hay motivo para que no defienda lo que hicimos al aprobar este proyecto de ley", ha remarcado Smith, en declaraciones publicadas por el diario 'Politico'.

En ese sentido, también se ha manifestado el principal representante republicano de este comité, Mac Thornberry, quien había pedido a los congresistas que continuaran adelante con el proyecto, apelando a la unión en favor de "los hombres y mujeres del Ejército y de la seguridad nacional estadounidense".