La Cámara de Representantes etíope aprueba el Consejo de Ministros propuesto por el primer ministro Abiy Ahmed

Consejo de ministros propuesto por el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía ha dado 'luz verde' este jueves el la composición del Consejo de Ministros propuesta por el primer ministro, Abiy Ahmed, quien ha prestado este lunes juramento al cargo por otros cinco años, después de que su formación, el Partido de la Prosperidad (PP), obtuviera 512 del total de 547 de escaños en el Parlamento en las elecciones legislativas del pasado junio.

Así lo ha anunciado la Oficina del primer ministro en un comunicado difundido en redes sociales, en el que se ha incluido el listado de los 23 candidatos refrendados durante la sesión celebrada esta mañana.

Entre los nombramientos anunciados destaca el de Gedion Timotheos, que ocupara la cartera de Exteriores. La relación aprobada incluye asimismo a Addisu Arega al frente de Agricultura y a Fitsum Assefa como responsable de Finanzas.

El nuevo equipo ministerial incorpora a Mohammed Idris como ministro de Defensa, mientras que Hana Arayaselassie asumirá la cartera de Justicia. Yasmin Wohabrebbi dirigirá el Ministerio de Comercio e Integración Regional y Feseha Yetagessu estará al frente de Industria.

En el área sanitaria, Mekdes Daba ha sido la persona designada como representante de Salud. Por su parte, Awelu Abdi se encargará de Trabajo y Aynalem Nigussie asumirá la responsabilidad del Ministerio de Ingresos.

La composición aprobada contempla también a Bereket Fesehatsion como ministro de Estrategia Nacional y a Selamawit Kassa como responsable de Cultura y Turismo; a Alemtsehay Paulos como dirigente del Ministerio de Minas y a Sadat Nesha al frente de Logística.

El nuevo Ejecutivo contará además con Shewit Shanka como ministra de la Mujer y Asuntos Sociales y con Mussa Adem como ministro de Paz. Asimismo, Frehiwot Tamiru asumirá el Ministerio de Innovación y Tecnología, mientras que el ingeniero Mohammed Abdurahman se desempeñará al frente de Urbanismo e Infraestructura, y Aklilu Tadesse ocupará la cartera de Juventud y Deportes.

La aprobación parlamentaria formaliza así la propuesta presentada por Abiy Ahmed, después ser investido nuevamente primer ministro durante la primera sesión de la Cámara de Representantes tras unos comicios marcados por las denuncias por parte de la oposición sobre el aumento de la represión contra el espacio cívico y la falta de verdaderas oportunidades de competir en las urnas y lograr un cambio del ciclo político abierto tras su llegada al cargo en abril de 2018.

Estos nombramientos se producen además en medio de crecientes tensiones con Egipto, Sudán y Eritrea en relación con las aguas del río Nilo y la ofensiva lanzada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país, al que Adís Abeba acusa de contar con apoyo de estos países por sus tensiones por las discrepancias en torno a su presa en el Nilo Azul y la voluntad del país de obtener salida al mar Rojo, algo que también ha provocado tensiones con Somalia.