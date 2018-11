Carlos de Inglaterra dice que, como rey, no seguirá hablando de temas que ha defendido como príncipe

Publicado 08/11/2018 10:38:49 CET

LONDRES, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El príncipe de Gales ha dicho este jueves que cuando se convierta en rey de Inglaterra dejará de inmiscuirse en los temas que le interesan y por los que ha hecho campaña públicamente porque su papel entonces cambiará y tendrá que asumir la neutralidad propia de un soberano.

En un documental de la BBC con motivo de su septuagésimo cumpleaños, el príncipe Carlos de Inglaterra sostiene que no es "tan estúpido" como para seguir hablando públicamente de igual forma que ha estado haciendo en su etapa como heredero al trono.

Carlos afirma que sería "una tontería" mantener el mismo perfil público hablando de esos temas y que cuando sea el monarca británico tendrá que ajustarse a los "parámetros constitucionales". Durante el documental, al príncipe de Gales le preguntan sobre su "interferencia" en algunos temas y el heredero dice que siempre ha intentado mantener una actitud "apartidista".

"Creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano al mismo tiempo, no dos", añade. "Por lo que no puedes ser igual como soberano y como príncipe de Gales o heredero", indica. "Sin embargo, la idea de que voy a ir exactamente por el mismo camino, si lo logro, es una completa tontería porque las dos situaciones son completamente distintas", afirma.

Ante la pregunta de si continuará haciendo campaña pública sobre algunos temas, el príncipe Carlos responde de manera tajante que no será así. "No, no lo haré. No soy así de estúpido", sostiene. "Me doy cuenta de que ser soberano es una cosa distinta. Por eso, desde luego, entiendo completamente cómo va eso", explica.

En el documental, Carlos de Inglaterra defiende las intervenciones públicas que ha hecho como príncipe de Gales. "Si es interferencia preocuparse por los barrios pobres como hice hace 40 años, entonces estoy orgulloso de esa interferencia", subraya.

La BBC ha tenido acceso en exclusiva durante los últimos doce meses a la Familia Real para poder grabar al príncipe Carlos. En el documental, la cadena también entrevista al duque de Edimburgo, el príncipe Guillermo, quien asegura que le gustaría que su padre pasara más tiempo con sus nietos. "Cuando está aquí, es genial. Le necesitamos aquí tanto como sea posible", añade. El documental se ha realizado con motivo de los 70 años que cumplirá el príncipe Carlos el 14 de noviembre.